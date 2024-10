Domotek Volley Reggio, il presidente Panuccio: ‘Un bene per tutto il movimento, squadra eccellente’

Una marcia inarrestabile ed un primato consolidato quello della Domotek Volley Reggio Calabria che adesso fa parlare di se anche oltre i confini regionali. Perchè vincere otto partite consecutive senza mai concedere un set agli avversari non è cosa di tutti i giorni e la compagine reggina sta davvero strabiliando tutti. Compreso il presidente provinciale della Fipav Domenico Panuccio, al quale abbiamo chiesto un parere sull’attuale compagine guidata da coach Polimeni:

“Dal punto di vista tecnico la Domotek Volley Reggio è stata costruita in maniera eccellente. Mi fa piacere che in organico ci siano ragazzi di Reggio, prima costretti a giocare fuori. E’ guidata da un allenatore come Antonio Polimeni che ha tanta esperienza ed è molto preparato. Ci sono tutti i presupposti per riuscire ad effettuare il salto di categoria, otto vittorie consecutive sono tante. Speriamo davvero che si torni ad alti livelli perchè questa città la merita. Come dico da sempre, avere una squadra ai vertici, significa trascinare tutto il movimento anche nell’organizzazione di eventi significativi“.