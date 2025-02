Con la Domotek, è festa dello sport al PalaCalafiore

Si è svolta nel pomeriggio di domenica 9 febbraio, alle ore 17.00 presso il PalaCalafiore di Reggio Calabria, l’entusiasmante partita per la 19ª giornata del campionato Nazionale LEGA pallavolo serie A3 in cui la squadra padrona di casa, DOMOTEK VOLLEY, ha incontrato gli ospiti del Bcc CASTELLANA GROTT.

Gremiti gli spalti del Palazzetto dato che l’attesissimo incontro aveva un pubblico d’eccezione: gli studenti di alcune selezionate scuole cittadine, tra cui l’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi”, che hanno potuto accedere gratuitamente allo spettacolo grazie al protocollo d’intesa stipulato tra società sportiva e scuola.

Nell’ambito delle iniziative finalizzate al potenziamento delle discipline motorie e alla promozione di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, che va dal benessere psico-fisico all’educazione affettiva e relazionale, infatti, l’Istituto Comprensivo Falcomatà Archi aveva sottoscritto un accordo di partenariato con l’ADS Sport Specialist Domotek di Reggio Calabria, al fine di instaurare un rapporto privilegiato di collaborazione per la promozione di valori sportivi e sociali. L’accordo, stipulato dal Dirigente dell’ASD DomoteK Marco Martino e dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo, Serenella Corrado, è stato fortemente voluto dal prof. Simone Antonio Veronese, che ha sostenuto e portato avanti il progetto di collaborazione nell’ambito dei percorsi di educazione alla socialità e al fair play.

In seguito all’entusiastica partecipazione dimostrata dagli studenti, si è arrivati alla risoluzione di ripetere l’esperienza di invitare gli alunni per una delle prossime partite che vedranno coinvolta la squadra reggina. Se questo incontro ha accolto gli studenti di tutti i plessi della scuola secondaria di I grado, la prossima volta si vuole estendere la partecipazione anche agli alunni delle classi terminali

della scuola primaria.

L’entusiasmo dimostrato dagli alunni non è passato inosservato, tanto che il Dirigente dell’ASD Domotek, Marco Martino, prima dell’inizio della partita ha rivolto un festoso benvenuto e ringraziamento alla scuola e ai più di 1.000 spettatori accorsi a incoraggiare la squadra di casa che non ha deluso, portando a casa, con 3 a 0, una strepitosa vittoria che l’ha condotta al secondo posto nella classifica nazionale.

La squadra allenata dal mister Polimeni, del resto, sta conducendo un anno straordinario, con 11 vittorie su 17 incontri disputati e ha mostrato, anche al termine della partita, una grande generosità nei confronti del proprio pubblico concedendosi ai ragazzi con firma di autografi e foto.

“L’importanza dell’evento non sta nella partita in sé”, afferma il referente del progetto per l’I.C. “Falcomatà-Archi”, prof. Simone Veronese, “ma nell’aver avvicinato i ragazzi e le loro famiglie allo sport agonistico.”

“Le famiglie hanno vissuto un momento gioioso assieme ai loro figli”, sono le parole della Dirigente Scolastica, Serenella Corrado, “e hanno apprezzato anche la corposa presenza dei docenti e degli operatori della scuola, a riprova del fatto che la comunità educante è un insieme compatto di intenzioni che va dalla famiglia al corpo docente e che è rivolto nella comune direzione della formazione delle giovani generazioni. Il nostro principale intento è da sempre quello di trasmettere valori prima ancora che conoscenze, e anche nell’approccio al gioco e alla sana competizione si possono

indirizzare i giovani a stili di vita positivi”.