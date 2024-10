“Donare non è un rischio”: l’appello della Commissione Pari Opportunità ai reggini

La commissione Pari Opportunità della città di Reggio Calabria vuole rispondere all’appello lanciato dal Dr. Trimarchi nei giorni scorsi e dalle associazioni AVIS RC e ADSPEM RC, rispetto alla donazione del sangue.

Da diversi giorni, infatti si registra un calo delle donazioni di sangue in tutta Italia, dovute principalmente alla paura del contagio del CODIV-19 – Coronavirus. Come commissione Pari Opportunità vogliamo unirci all’appello ricordando il grande lavoro che ogni giorno viene svolto dalle associazioni e dall’Ospedale per garantire le cure a tutti i pazienti la cui salute dipende dalle attività del servizio trasfusionale.

Chi non è considerato a rischio di contagio ed è in buona salute può andare a donare, contattando prima i centri trasfusionali e/o le associazioni per evitare assembramenti. Le donazioni vengono fatte in assoluta sicurezza, seguendo tutte le precauzioni valide per la popolazione per evitare il contagio.

Fonte: Michela Calabrò presidente Commissione PO