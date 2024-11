Dopo Roma, il Meeting delle danze popolari fa tappa a Reggio Calabria.

di Laura Maria Tavella – Dopo il grande successo ottenuto in capitale, il Meeting delle Danze Popolari si sposta ospite a Cataforìo, Reggio Calabria.Conservatorio Grecanico e Ass. Cult. Politeia si pregiano ospitare il Meeting delle Danze Popolari a cura di Sud in Ballo – Scuola Popolare delle Arti Cip Alessandrino.La danza del cerchio.Il cerchio è il luogo deputato ad accogliere lo sguardo della comunità e far incontrare storie e vite. Nel cerchio non esiste alcuna gerarchia, nessuna età, ogni individuo si colloca nel suo spazio, ma allo stesso tempo chiude il cerchio con la sua peculiarità, creando a un organismo nuovo con caratteristiche proprie.Il cerchio è un tutto che si anima e si muove e muovendosi crea musica, incontro, armonia. Fluisce la vita, l’energia, il ritmo, nell’insieme cresce la consapevolezza e tutti gli individui come in un tutto. Il cerchio è presente nella coreografia di molte danze tradizionali. Durante questa giornata ci proponiamo di esplorare il simbolo e il significato della circolarità nello svolgersi espressioni coreutiche di varie tradizioni.LABORATORI DI:Danze Tradizionali Greche a cura di Andrea PellicciaDanze Francesi a cura di Martina Iacoangeli e Raffaella PolselliDanze in Cerchio intorno al Mediterraneo a cura di Paola Della CameraDanza Tradizionale Indiana a cura di Lila TarroniDanze Tradizionali del sud Italia:Pizzica Pizzica a cura di Franca TarantinoTammurriata a cura di Maria Del PortoSaltarello a cura di Alessandro CalabreseSonu a ballo a cura di U U Stegg Aspromonte MeridionaleSera festa a ballo con musica dal vivo assieme ai docenti del meeting delle danze.Costi:Pacchetto completo: 120€ (laboratori, 2 pranzi, 2 cene, alloggio e festa a ballo)Laboratori, 2 pranzi, 2 cene e festa a ballo: 80€Solo laboratori: 50€Posti limitati, le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 40 prenotazioni.La prenotazione è obbligatoria e dovrà pervenire entro e non oltre il 28 aprile 2014 inviando un email a conservatoriogrecanico@gmail.com con allegata ricevuta di avvenuto pagamento di un anticipo pari a 25€ (solo laboratori) 50€ (altri pacchetti) da versare su IBAN: IT79Q0760116300001016892307 non saranno ritenute valide altri tipi di prenotazione.A breve orari e programma definitivo.