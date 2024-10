Doppio appuntamento da Zio Fedele, protagoniste le donne e la musica

Zio Fedele celebra l’8 marzo e torna con gli immancabili appuntamenti della domenica.

Doppio appuntamento settimanale per il bistrot del centro città. Zio Fedele prosegue a pieno ritmo nella sua programmazione di eventi.

VENERDI 8 MARZO

Si comincia con la Festa delle Donne, in programma venerdì 8 marzo. Come sempre, il locale di Via Zaleuco ha in programma per i suoi affezionati clienti un evento fuori dagli schemi. Una serata non per sole donne, all’insegna del divertimento, della musica e, come sempre, del buon cibo.

Per questa particolare occasione, Zio Fedele ha pensato infatti di dare voce ai vostri pensieri. Per questo motivo tutti gli avventori avranno a loro disposizione un kit per esprimere queste riflessioni. L’idea, fra tutte, più apprezzata vincerà un premio!

Zio Fedele vi aspetta alle ore 21:00 per dare inizio ad una serata in compagnia del Tiziana Suraci live entertainment DUO.

DOMENICA 10 MARZO

Gli eventi del locale di Via Zaleuco non finiscono qui! La domenica è un giorno impossibile non amare e grazie, alla sua vasta offerta, Zio Fedele vi farà innamorare ancor di più.

Per il pranzo i clienti potranno scegliere il menù fisso, o decidere di gustare ciò che più preferiscono. Le possibilità non mancano di certo, fra antipasti, primi, secondi e contorni, le 15 portate del bistrot vi delizieranno! Tra le proposte non mancheranno il ragù e le polpette, tipiche della domenica reggina.

La domenica non termina però con il pranzo. Per la sera infatti Zio Fedele torna a ritmo di musica e a partire dalle ore 21:00 è previsto un viaggio attraverso il folk, il rock ed il blues in compagnia dei “Big Sur“. Pronti per un’altra domenica da Zio? Ovviamente una di quelle belle, quelle in famiglia!

Zio Fedele è il locale adatto a tutte le occasioni, da quelle più formali a quelle un pò più intime. Presso il locale di Via Zaleuco è infatti possibile festeggiare tutti gli tuoi eventi o ricorrenze per voi importanti con menù studiati appositamente per i momenti speciali!

INFO & PRENOTAZIONI

3393149207