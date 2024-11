DVNO Festival, il primo festival dedicato alla musica elettronica a Reggio Calabria!

di Laura Maria Tavella – Il 31 Luglio 2015 sarà una data da ricordare per tutti gli appassionati di musica: per la prima volta a Reggio Calabria, al Parco Ecolandia, si terrà infatti il DVNO Electronic Southern Festival , il primo festival culturale dedicato alla musica elettronica e alle arti visive.

DVNO Festival, patrocinato della Regione Calabria, dal Comune e dalla Provincia di Reggio Calabria, sarà il grande evento dell’ estate calabrese: 12 ore ininterrotte di musica, dalle 18.00 alle 06.00 del mattino, con due stage, uno dedicato alla musica EDM e un altro dedicato alla musica Techno, con l’esibizione live dei migliori deejay locali e, in seconda serata, delle Guests star internazionali.

Promise Land, Djs From Mars, Rudeejay, Paul Richard, Alex Guesta, animeranno il Main Stage EDM mentre Kaiser (Etruria Beat) e Regen (Ilian Tape) effettueranno il loro live nel Frame Stage dedicato alla musica techno che vanta un impianto audio della Void Acustic. Questi sono solo alcuni dei “Big” che si esibiranno su un palcoscenico inedito, per la musica elettronica, ma che offre una cornice suggestiva a un evento davvero da non perdere!

La grande risonanza dell’evento, con annessi effetti speciali, ha richiesto un’organizzazione di alto livello: la grande macchina organizzativa del DVNO festival comprende, infatti, i migliori promoters della città (Rcb, Mood Eventi, Famous, Frame, Wow, Wait Event, Shaissè, PJ, Made in Italy, Reform), della provincia e anche di Messina, tutti dai venti ai trent’anni e con importanti esperienze nel campo della nightlife. Il festival vedrà come media partner CityNow.it e Iamu.it. Il festival sarà anche la festa ufficiale del Reggio Calabria Pride 2015, che vedrà i suo svolgimento il 1 Agosto in città.

Oltre ai tecnici, fotografi, operatori, un importante ruolo ricoprono anche i main partner (Allianz Taurianova, Primar Princi, Edil Minniti, A&S Promotion, Clivia, Mahè) , segno che il DVNO festival è un progetto su cui puntare.