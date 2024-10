E’ domenica, stasera tutti all’Hostaria dei Campi

La domenica per tradizione è dell’Hostaria dei Campi. Per gli amanti del calcio un motivo in più per stare insieme davanti ad una pizza godendosi la visione della partita. Stasera si gioca Napoli-Torino, i partenopei per cercare di accorciare le distanza dall’ormai quasi imprendibile Juventus, i granata, con Mazzarri contro il suo passato, rincorrono la zona Europa.

Partita, pizza e birra o l’ampia scelta di primi e secondi piatti all’Hostaria deiCampi. Si possono fare entrambe le cose, perchè il noto locale reggino vi concede sempre la possibilità di gustare buoni piatti e l’ottima pizza, davanti ad una partita di calcio. Schermi visibili per tutto il locale. Prenota.

Ristorante

Quando la qualità è elevata, i riscontri sono immediati. E’ infatti attraverso la cura e l’attenzione su ogni piatto che l’Hostaria dei Campi è riuscita a conquistare tutti anche con il ristorante. Primi e secondi a base di carne e di pesce che oggi viaggiano al pari dell’ormai famosissima pizza.

Menù completi a base di pesce, piatti gustosi quelli di carne con l’intramontabile “Fiorentina”, il Filetto al pepe verde, ai funghi o al gorgonzola, la Tagliata con rucola, grana e balsamico, gli Hamburger tradizionali di Angus o Chianina, gli Involtini e l’immancabile Palermitana.