E’ fatta, il ‘reggino’ Commisso si prende la Fiorentina: “Qui per vincere”

L'imprenditore di origini reggine, che lo scorso anno tentò l'acquisto del Milan, in passato è stato accostato anche alla Reggina

E’ fatta, Rocco Commisso è il nuovo proprietario della Fiorentina. Manca soltanto l’ufficialità, ma l’imprenditore nato e cresciuto in provincia di Reggio Calabria (prima di trasferirsi in America) ha acquisito il club gigliato dalla famiglia Della Valle per una cifra di circa 165 milioni di euro.

“Sono qui per vincere, non per svendere. Federico Chiesa fa parte degli asset societari”, le prime parole di Rocco Commisso da proprietario della Fiorentina.

L’imprenditore italoamericano, che lo scorso anno tentò l’acquisto del Milan, in passato è stato accostato anche alla Reggina.

“Posso dirle senza timore di essere smentito che in passato c’era stato più di un contatto diretto tra uno dei dirigenti della Reggina e Rocco Commisso, sollecitato sulla base delle sue origini calabresi. Come American Chamber avevamo sviluppato anche un business plan finalizzato allo sviluppo di una trattativa vera e propria, ma poi non se ne è fatto nulla ed ho constatato che Commisso era interessato all’acquisto del Milan”, le parole di Paolo Zagami ai nostri microfoni sul ‘flirt’ tra Commisso e la Reggina.

foto: Gazzetta.it