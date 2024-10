Il magnate di origini reggine Rocco Commisso vicino ad acquisire la Fiorentina

Rocco Commisso pronto ad entrare nel calcio italiano…ma non attraverso le sue origini reggine. Secondo quanto scrive il New York Times, il magnate di origini reggine è a un passo dal concludere un accordo con la famiglia Della Valle per l’acquisto della Fiorentina non è nuovo ad investimenti nel mondo dello sport, infatti nel 2017 ha acquistato una quota di maggioranza del club di calcio dei New York Cosmos, del quale è anche presidente ed ha provato a comprare il Milan l’estate scorsa.

Commisso, che va fiero delle sue origini calabresi, spiega che la sua infanzia a Marina di Gioiosa gli ha permesso di imparare a suonare la fisarmonica e a giocare a calcio: “Sempre con il pallone fra i piedi sulle spiagge del mio paese. Grazie alla musica ho avuto accesso a un buon liceo nel Bronx e con il calcio mi sono potuto permettere di studiare alla Columbia University”, rivela nelle dichiarazioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport.

Con un patrimonio stimato da Forbes di 4,3 miliardi di dollari (4,5 miliardi nelle rilevazioni in tempo reale), l’imprenditore italo-americano è tra i più ricchi proprietari di un club di calcio al mondo.

E’ nato a Gioiosa Jonica (RC) il 25 novembre 1949 e nel 1962, appena dodicenne, emigrò in America con la famiglia quando il papà Giuseppe, falegname senza un soldo, decise di cercare fortuna negli Usa.

Commisso, arrivato senza sapere una parola d’inglese, ha fatto tutti gli studi negli Usa, fino alla Columbia University che gli ha dato una borsa di studio e a cui è rimasto legatissimo: l’università nel 2013 gli ha intitolato il proprio stadio di calcio, in virtù delle molte donazioni.