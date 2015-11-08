E’ pronta a battagliare la Golem Software Palmi che alle 18 di domenica 8 novembre, tra le mura amiche della palestra provinciale “Mimmo Surace” di Palmi, affronterà la Kioto Caserta. Dopo il passo falso di sette giorni fa contro la Bent Rovigo, la squadra del presidente Massimo Salvago è chiamata al riscatto per lasciarsi alle spalle il 3 a 0 rimediato fuori casa.

«La sconfitta di Rovigo ci ha sicuramente scosso un po’ – sono le parole della centrale della Golem Palmi , Ludovica Guidi – e fatto capire che dobbiamo lavorare ancora di più se vogliamo fare bene in un campionato difficile come quello di A2. Nel corso di questa settimana ognuna di noi ha dato qualcosa in più per crescere e migliorare in vista della prossima partita. Dobbiamo essere più incisive sotto tanti aspetti: dal muro, alla difesa passando per la fase di attacco. Abbiamo lavorato al meglio per farci trovare pronte».

Non sarà una sfida facile quella con Caserta che sette giorni fa contro Forlì, una delle corazzate di questo campionato secondo gli addetti ai lavori, è stata sconfitta soltanto al tie break: una prova di carattere che la dice tutta sul potenziale e sulla pericolosità di Caserta. «Quando qualcosa non va bene – ha aggiunto la Guidi – è importante tirare fuori lo spirito di squadra, soprattutto quando ti trovi di fronte un avversario forte e affiatato». La Golem Palmi proverà quindi a replicare la bella prova dell’esordio casalingo contro Lilliput Settimo Torinese dove sono arrivati i primi storici tre punti in serie A per la compagine calabrese. «Arriviamo alla sfida con Caserta cariche e con la voglia di riscattare la sconfitta patita contro Rovigo la scorsa settimana. Sappiamo che non sarà facile perché siamo coscienti che Caserta arriverà a Palmi agguerrita per conquistare più punti possibili e risalire la classifica. Noi giochiamo in casa e vogliamo fare bene davanti al nostro pubblico».

La centrale della Golem analizza così questo suo primo scorcio di stagione a Palmi: «In queste prime partite posso ritenermi soddisfatta ma so che sia di squadra che personalmente c’è sempre da migliorare e dare sempre di più. Sono sicura che con l’esperienza accumulata in questa prima parte di stagione miglioreremo nel proseguo del torneo».

Per il turno valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A2 tra Golem Software Palmi e Kioto Caserta, che si disputerà alla palestra provinciale “Surace” di Palmi, la Lega ha designato a dirigere gli arbitri Pecoraro e Nicolazzo. (i.p.)