Easter Week: al Via Veneto e al Kalura una Pasqua con tante sorprese

Manca ormai poco al vero e proprio inizio del weekend, del relax e del divertimento. Un lungo weekend ricco di eventi in città. In occasione delle festività pasquali infatti non si può non pensare a cosa fare a Reggio Calabria.

La soluzione è presentata dal Via Veneto e dal Kalura, due dei locali più belli presenti in città, famosi per l’impeccabile organizzazione di eventi superlativi. Per la Pasqua 2019 i reggini potranno infatti godere di tre eventi organizzati nelle due diverse location.

L’Easter Week parte questa sera, venerdì 19 aprile, al Via Veneto con l’intramontabile aperitivo. Ad accompagnare il vostro pasto l’Hostaria NumeroQuattro.

“Accade che suoniamo al Via Veneto a Reggio Calabria…e poi si balla e si canta”.

Gli eventi della settimana di Pasqua proseguono il sabato 20 aprile con l’Easter Party al Kalura. Un evento a bordo piscina che ha già riscosso un grande successo, tanto che i tavoli sono già sold out.

DINNER SHOW

Per chiudere in bellezza un fine settimana fatto di musica e divertimento, domenica 21 aprile, si torna al Via Veneto per il Dinner Show. Tutto è pronto per cenare e trascorrere il tempo in compagnia di LNDR Dj.

Il locale del centro città torna a promuovere il format di successo che ha allietato molte delle serate dei reggini. Sarà per la vasta selezione culinaria di cui dispone, per gli ospiti di eccezione o ancora per l’atmosfera, ma il Via Veneto ha conquistato veramente tutti.

Tutti coloro che desiderano partecipare all’evento, potranno scegliere tra le diverse modalità di cena offerte dal Via Veneto.

Pizzeria o ristorante? A vostra disposizione anche la zona lounge per aperitivi. Il locale situato a pochi passi dal kilometro più bello d’Italia oltre ad avere una vasta scelta in ambito culinario, mette dunque a disposizione dei clienti, i suoi diversi ‘ambienti’.

Per info e prenotazioni:

Chiamare il numero 349 305 9107