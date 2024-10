Il “Live Dinner Show” torna al Via Veneto, guest star dell’evento Joe Pugliese Group

Al Via Veneto torna il "Live Dinner Show", il format pensato per gli amanti della musica live e del buon cibo. Ospite della settima Joe Pugliese Group

Altro venerdì, altro “Live Dinner Show” al Via Veneto.

Se la serata di inaugurazione del nuovo format, targato Via Veneto, ha riscosso grande successo, le aspettative per il secondo appuntamento sono ancora più alte.

L’evento ha conquistato i reggini, tutti si sono divertiti e in tanti non vedono l’ora di tornare al Via Veneto per trascorrere il venerdì sera.

QUANDO

L’appuntamento con il buon cibo e la grande musica live è previsto venerdì 1 febbraio 2019 a partire dalle ore 20:30.

L’occasione, ancora una volta, è imperdibile! Il Via Veneto, ormai noto per i suoi successi culinari ed organizzativi, ospiterà infatti, di volta in volta, diversi cantanti e band che suoneranno dal vivo per il divertimento di tutti gli avventori.

Dopo l’esibizione di Favaloro dello scorso venerdì, questa settimana è la volta di Joe Pugliese Group. Dal pop-soul al blues, tutti coloro che decideranno di partecipare all’evento saranno testimoni di una vera e propria passeggiata attraverso indimenticabili armonie che hanno fatto la storia della musica.

“Questa settimana saremo al Via Veneto, un locale fighissimo, bella gente. Ci divertiremo insieme”.

La peculiarità del locale del centro città reggino non risiede solamente nella sua bellezza, ma anche nella vasta offerta culinaria. Gli avventori, infatti, potranno scegliere tra le diverse modalità di cena offerte dal Via Veneto.

Pizzeria o ristorante? A vostra disposizione anche la zona lounge per aperitivi. Il locale situato a pochi passi dal kilometro più bello d’Italia oltre ad avere una vasta scelta in ambito culinario, mette dunque a disposizione dei clienti, i suoi diversi ‘ambienti’.

Per info e prenotazioni:

Chiamare il numero 349 305 9107

#tiamoilvenerdisera