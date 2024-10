Il Via Veneto presenta il nuovo format “Live Dinner Club”, ospite Augusto Favaloro

Il Via Veneto torna sulla scena della night life reggina con un nuovo format: “Live Dinner Club“.

Dopo il successo dell’evento Anema&Core organizzato in occasione dell’Epifania e del progetto Guerlain che ha visto ospite al Via Veneto l’influencer più famosa in Italia, Chiara Ferragni, il locale del centro città propone ai cittadini un altro fantastico evento.

QUANDO

L’appuntamento inedito avrà luogo venerdì 25 gennaio 2019 a partire dalle ore 20:30.

L’occasione, ovviamente, è quella di una gustosissima cena con musica live. Il Via Veneto, ormai noto per i suoi successi culinari ed organizzativi, ospiterà infatti, di volta in volta, diversi cantanti e band che suoneranno dal vivo per il divertimento di tutti gli avventori.

Il primo ospite del format “Live Dinner Club” sarà Augusto Favaloro & i Rubacuori.

Il cantante reggino, divenuto famoso grazie all’inno al tapis-roulant, allieta ormai le serate di giovani e non, che con il tempo, hanno imparato a conoscere ed apprezzare il suo modo di fare musica e trasmettere emozioni.

Tutti coloro che desiderano partecipare all’evento, potranno scegliere tra le diverse modalità di cena offerte dal Via Veneto.

Pizzeria o ristorante? A vostra disposizione anche la zona lounge per aperitivi. Il locale situato a pochi passi dal kilometro più bello d’Italia oltre ad avere una vasta scelta in ambito culinario, mette dunque a disposizione dei clienti, i suoi diversi ‘ambienti’.

Per info e prenotazioni:

Chiamare il numero 349 305 9107