Tapis Roulant – Presentato il video della canzone di Augusto Favaloro – VIDEO

di Domenico Suraci – Buona la prima! Grande successo per la proiezione del video musicale di Augusto Favaloro “dedicato” al nostro Tapis Roulant di Via Giudecca. Ciò che può ancora dimostrare la modernità di Reggio, invece motivo di critica costante per il mancato funzionamento, sporcizia e scarsa illuminazione, è diventata una simpatica parodia che può rilanciare l’immagine di una città sospesa tra antico e moderno, tra sogno e realtà.

Ai microfoni di CityNow il cantante reggino non nasconde la propria felicità per la proiezione del video della canzone nata qualche mese fa e nonostante i tanti problemi invita a stare sereni. “Hanno partecipato molte persone, il capitale umano reggino va utilizzato a pieno. La musica è molto importante con capacità di sintesi si può mandare un messaggio preciso senza creare eccessiva retorica e per smuovere le coscienze.”

All’interno dell’evento Domenico Rositano di Calabresi Creativi ha spiegato come: “Quest’anno siamo andati proprio bene con #bellacomeunfilm, con oltre 2000 foto e video per raccontare la Calabria positiva, dalla massaia che impasta le frittelle per il natale ai turisti che fanno il bagno a Tropea, sui musei, con i droni. I calabresi stessi hanno aderito, numerose risposte dalla Germania e dagli Stati Uniti”

Presente anche l’amministrazione comunale con l’assessore Irene Calabrò: “Troppo spesso siamo abituati a vedere immagini della nostra città che in effetti non rispecchiano ciò che può offrire. Dopo il successo di #Bellacomeunfilm, rilanciamo un nuovo hashtag ovvero #reggiobelliegentili. Oggi siamo qui alla presentazione di questo video ironico, per la realizzazione del quale il comune ha dato disponibilità sia del Miramare che dello tapis roulant.” A tal proposito Ken Curatola oltremodo soddisfatto di #reggiobelliegentili invita tutti fino a metà settembre a partecipare numerosi per questo nuovo contest.

Ma veniamo al video, ben realizzato in tutti suoi frame con tante comparse di Reggio Calabria, girato all’interno del Miramare e su e giù per il tapis roulant con tanto di coriste stile “Sorelle Bandiera”. I costumi sono di Enrica Benedetta Vadalà, per rimanere in tema di valorizzazione del territorio.

Un evento molto partecipato quello della piazzetta di Via Giudecca, che sia da stimolo anche per una “ri-nascita” di questa struttura nata con buoni propositi ma rimasta un sogno per i reggini che vorrebbero “camminare sopra e sotto da Via Aschenez a Via Torrione, guardando il mare e senza litigare…”