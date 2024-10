Chiara Ferragni a Reggio Calabria, le foto e il video dell’evento Guerlain al Via Veneto

Un evento unico, forse irripetibile. Reggio Calabria ha accolto, nella giornata di ieri, una delle influencer più importanti al mondo, Chiara Ferragni, e sicuramente la più nota in Italia. La notizia arriva da una sua stories su Instagram con la scritta ‘Next on my Agenda: South of Italy tomorrow…‘.

Passano poche ore per capire che Chiara Ferragni si trova nella provincia di Reggio Calabria, precisamente a Condofuri. Il suo è dunque un viaggio di lavoro alla scoperta del noto agrume tutto reggino, il bergamotto.

I post della Ferragni, alternati a storie di famiglia con Fedez e Leone, confermano il forte interesse per il bergamotto e svelano la collaborazione con la famosa azienda francese di profumi, una delle più antiche produttrici nel mondo, la Guerlain. Le voci in città rimbalzano e l’attesa cresce, ora dopo ora. La domanda, per le nuovissime generazioni, è una sola. ‘Dove trascorrerà la serata Chiara Ferragni? Dove possiamo incontrarla?’. Le indiscrezioni, nel tardo pomeriggio, parlano di un evento esclusivo all’interno dei locali del Via Veneto. Tutto vero.

CityNow, in esclusiva, ha raccolto per i suoi lettori le foto dell’evento Guerlain #AQUAALLEGORIA. Presenti all’evento esclusivo, anche altri noti fashion blogger e manager di fama mondiale come Caroline Daur, detta Caro, Fabio Maria Damato, General Manager di The Blonde Salad e Manuele Mameli, make up artist.

Per chi, come me, ha la passione per la progettazione degli eventi, aver potuto far parte di quest’ultimo grande evento esclusivo è stato grandioso – spiega Alessandro Laganà, promoter del locale Via Veneto – Solo attraverso la sinergia tra grandi competenze si riesce a dar vita ad eventi così ben riusciti, per questo bisogna complimentarsi con l’azienda Capua 1880 e con Guerlain, organizzatore di tutto l’evento, per aver organizzato in città un evento da grande metropoli e per aver fatto conoscere la nostra città non solo a Chiara Ferragni ma anche a tutti gli altri fashion blogger venuti da ogni parte del mondo. Complimenti alla famiglia Romeo e a tutto lo staff del Via Veneto, locale personalmente scelto dallo staff Guerlain, che con la loro professionalità e il loro buon gusto sono tra le poche realtà cittadine che avrebbero potuto affiancarsi al meglio ad un’azienda internazionale come quella di Guerlain e ad essere all’altezza degli eventi più importanti ai quali sono abituati gli ospiti in questione.

Chiara Ferragni rimarrà in città anche oggi e visiterà la produzione delle essenze di bergamotto al Consorzio del bergamotto di San Gregorio.

