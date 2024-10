Chiara Ferragni atterra in Calabria, ma dove? È caccia all’influencer – FOTO

L'influencer più popolare d'Italia ed una fra le più affermate al mondo arriva per la prima volta nella nostra regione

Lo aveva annunciato già ieri in una delle sue tante stories, ma la meta non era ancora conosciuta. Come unico indizio “Sud Italia”.

Stiamo parlando di Chiara Ferragni e della sua visita in Calabria.

Il motivo sembra essere un’altra delle sue numerose collaborazioni. Probabilmente tutto ci sarà svelato nelle prossime ore dalla stessa interessata.

Per ora è caccia all’influencer che non ha tralasciato nei suoi racconti molti indizi su questo suo viaggio.

L’unica certezza è che adesso si trova a Reggio Calabria.

L’unica cosa di cui siamo quasi certi è che Chiara dovrebbe fermarsi qui fino a domani. Chi saranno i fortunati che riusciranno ad incontrarla? Dal suo annuncio di pochi minuti fa è infatti scattata una vera e propria caccia all’influencer!