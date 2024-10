Chiara Ferragni alla scoperta del bergamotto. Condofuri la meta prescelta

Come annunciato nel nostro precedente articolo la star Chiara Ferragni che oggi ha fatto la sua comparsa a Reggio Calabria non è rimasta ferma per troppo tempo in centro.

L’ANNUNCIO AI FAN

Lei stessa in un commento su Instagram ha annunciato alle sue fan che, durante la permanenza nella città dello Stretto, si sarebbe spostata in diverse località.

Fra queste vi è di certo Condofuri. A provarlo una storia postata, neanche un’ora fa, sul social network più utilizzato del momento.

Le aziende del settore cosmetico, quelle soprattutto che si occupano di profumi, sono sempre state interessate al bergamotto e la visita a Reggio Calabria in collaborazione con Guerlain sembra essere una vera e propria conferma. A Reggio fra l’altro è presente l’azienda leader mondiale dell settore essenze agrumarie, specializzata appunto nel Bergamotto, ovvero la Capua 1880 Srl

AGRITURISMO IL BERGAMOTTO

L’influencer più famosa d’Italia e fra le più famose al mondo è stata da poco accolta in un agriturismo del posto. Il nome è simbolico de prodotto che caratterizza, in particolar modo, questa piccola zona della nostra provincia: “Agriturismo il Bergamotto“.

Non solo Guerlain, anche tante altre aziende straniere in passato si sono interessate al prodotto tipico di Reggio Calabria, introvabile in qualsiasi altra parte del mondo.

A dimostrazione di ciò ecco un video di Dior dedicato al nostro “principe degli agrumi”.

