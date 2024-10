Chiara Ferragni a Reggio Calabria: vetrina mondiale per le nostre eccellenze

Sui social, è pioggia di like, condivisioni e commenti (spesso ironici). Ad un primo sguardo superficiale, può essere presa con comprensibile sarcasmo la notizia della visita di Chiara Ferragni a Reggio Calabria.

In realtà, si tratta di una vetrina internazionale e quasi irripetibile per il nostro territorio. Il mondo dell’informazione e della pubblicità negli ultimi anni è stato stravolto dai social network. Una rivoluzione che ha cancellato tutto quello che l’uomo aveva conosciuto sino al terzo millennio.

CHI E’ CHIARA FERRAGNI

Chiara Ferragni è considerata dalla rivista Forbes la web influencer di moda più importante del mondo. Ha conseguito la maturità classica al Manin di Cremona ed è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza della Bocconi.

Dal 1° settembre 2018 è sposata con il rapper Fedez con il quale ha avuto Leone, nato il 19 marzo 2018 a Los Angeles. La coppia, nominata ‘Ferragnez’ ha numeri social da far girare la testa. Piccolo esempio, la foto del bacio al matrimonio ha ottenuto quasi 3 milioni di like!

NUMERI DA CAPOGIRO

La sua carrierà è iniziata nel 2009 con la creazione del blog The Blonde Salad, poi divenuto anche un libro, in cui dispensa consigli in fatto di abbigliamento. La crescita dei followers è impetuosa e la sua “firma” diventa ambita per molte case di moda e di calzature.

Dopo appena 5 anni di attività l’influencer è arrivata a fatturare 8 milioni di dollari doppiando quota 10 nel 2015, divenendo persino un caso di studio per la Harvard Business School.

E’ apparsa sulla copertina di Vogue Spagna ed è testimonial di Pantene, Swarovski, Amazon Moda, Pomellato e Intimissimi. Su Instagram ha superato i 15 milioni di followers.

CHIARA FERRAGNI A REGGIO CALABRIA: PERCHE’?

L’influencer è in città per una collaborazione con Guerlain, azienda francese fra le più antiche al mondo nella produzione di profumi.

La Ferragni è sbarcata a Reggio Calabria per far visita ad una nota azienda leader mondiale nel settore delle essenze agrumarie, ovvero Capua 1880 Srl.

Nell’ultima storia pubblicata su Instagram, la Ferragni ha in mano un bergamotto, vero e proprio tesoro del nostro territorio. Attenta alle spiegazioni di Capua, la Ferragni ascolta e ironizza affermando di avere un proprio bergamotto personale.

VETRINA MONDIALE PER REGGIO CALABRIA

Per Reggio Calabria e il bergamotto si tratta di un’occasione unica, la visibilità gigantesca è assicurata dai numeri spaventosi sui social della Ferragni. Più di uno spot, meglio di un servizio pubblicitario. Una vetrina mondiale da sfruttare e valorizzare, per esportare in Italia e all’estero le bellezze del nostro territorio.