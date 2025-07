Rocco Papaleo (ancora) in Calabria: al via le riprese de ‘Il Bene Comune’

L'attore e regista à reduce dal successo di Us Palmese, torna in Calabria, questa volta per un film da lui diretto. Nel cast anche Claudia Pandolfi

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Il Bene Comune, il nuovo film diretto e interpretato da Rocco Papaleo. La trama racconta la storia di una guida escursionistica, un gruppo di detenute e una gita premio al Parco Nazionale del Pollino, le cui conseguenze saranno inimmaginabili.

La quinta regia di Rocco Papaleo

Il regista e attore lucano torna dietro la macchina da presa per la sua quinta regia, dopo Basilicata Coast to Coast, Una piccola impresa meridionale, Onda su Onda e Scordato. Anche questa volta, Papaleo sceglie la sua terra natale come location per il nuovo progetto, un film che vedrà la partecipazione di un cast ricco di talenti. Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Andrea Fuorto, Rosanna Sparapano e Livia Ferri sono tra i protagonisti.

Una sceneggiatura scritta da Papaleo e Valter Lupo

La sceneggiatura di Il Bene Comune è stata scritta dallo stesso Rocco Papaleo insieme a Valter Lupo. Il film è prodotto da Roberto Sessa per Picomedia, da Rocco Papaleo e Carlo Pontesilli per Less is More Produzioni e da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm. La produzione è affidata a PiperFilm, Picomedia e Less is More Produzioni.

Le riprese in Basilicata e Calabria

Le riprese del film si svolgeranno per sei settimane tra Basilicata e Calabria, luoghi che saranno protagonisti indiscussi della storia. Il lavoro dietro la macchina da presa è supportato da una squadra di professionisti del settore, con Diego Indraccolo alla fotografia, Sonia Peng alla scenografia, Sara Fanelli ai costumi, Mirko Platania al montaggio e Michele Braga per le musiche.

La distribuzione del film

Il Bene Comune sarà distribuito nei cinema in Italia e all’estero da PiperFilm, portando la visione di Papaleo in tutto il mondo.