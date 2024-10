Chiara Ferragni è a Reggio Calabria, ecco perchè

Nell’era dei social, i segreti non sono certo facili da mantenere.

E cosi l’incertezza della presenza in città della nota influencer Chiara Ferragni ci viene presto svelata.

A quanto pare la celebrity è atterrata questa mattina all’Aeroporto dello Stretto e sarebbe in compagnia di Manuele Mameli, fedele make up artisti dell’influencer. Da quanto emerso dai diversi commenti e storie, i due si troverebbero in città per una collaborazione con Guerlain, azienda francese fra le più antiche al mondo nella produzione di profumi.

Sarà un caso se nei video postati su instagram sembra comparire il bergamotto?

Ovviamente no, la giovane italiana più chiacchierata del momento sembra sia sbarcata a Reggio Calabria per far visita ad una nota azienda leader mondiale nel settore delle essenze agrumarie.

Chiara Ferragni ed il suo accompagnatore confermano la loro presenza in città attraverso post e stories, adesso non resta che scoprire quali saranno i progetti durante la loro permanenza a Reggio Calabria.