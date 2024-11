Ecco come fare il cavolo cappuccio in casseruola

di Gianluca Putortì – Il cavolo è una delle verdure più nutrienti e salutari del mondo.

Dovrebbe essere considerato fondamentale per la nostra alimentazione, per via della ricchezza e varietà delle sua proprietà benefiche. Nella famiglia dei cavoli troviamo il cavolo riccio, il cavolo nero e rosso, il cavolo verza, il cavolo cappuccio, il cavolo broccolo e i cavolfiori. Il cavolo, in generale è un antinfiammatorio naturale, è più ricco di ferro della carne e contiene tantissime fibre; ha un altissimo contenuto di acidi grassi (omega 3 e omega 6) e di calcio ed è utilissimo per rinforzare il sistema immunitario. E’ da sempre considerato un disintossicante ed un antitumorale.

Per la ricetta di oggi mi servono: 1 Cavolo cappuccio, 1 piccola costa di Sedano, 1 Aglio a spicchi, 1 Alloro secco, 1 Cipolla, 250 g Pomodori pelati, 3 cucchiai Aceto, 3 cucchiai Olio extravergine d’oliva, Sale e Pepe.

Per prima cosa bisogna mondare il cavolo e staccarne le foglie, eliminando le coste troppo dure. Lavo, faccio sgocciolare e taglio a listarelle della larghezza di circa 1 cm, poi lo immergo in una terrina con acqua fredda per circa 30 minuti. Nel frattempo sbuccio la cipolla e l’aglio, taglio il sedano, li lavo e li trito tutti insieme. Metto a scaldare l’olio in una casseruola e faccio soffriggere per qualche minuto il trito preparato, mescolando con un cucchiaio di legno.

Aggiungo al soffritto le listarelle di verza ben sgocciolate, i pomodori pelati spezzettati, l’aceto, l’alloro e qualche cucchiaio d’acqua. Mescolo bene e lascio cuocere, a recipiente coperto, per 40 minuti circa. Se nella casseruola si va formando molto liquido, proseguo la cottura a recipiente scoperto. Quando la verza sarà tenera e pressoché asciutta aggiungo un pizzico di sale e di pepe. Il piatto va servito ben caldo e consiglio di accompagnarlo con dei crostini o del pane abbrustolito.

Buon appetito.

Tutti i prodotti utilizzati provengono da BIOAGRI Km0.