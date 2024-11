Ecco come si prepara un delizioso minestrone con pasta e fagiolini freschi

di Gianluca Putortì – Il minestrone ha origini antichissime, già i Romani ne preparavano una versione rudimentale a base di cipolle, aglio, carote, asparagi, lenticchie, funghi e quello che riuscivano a trovare all’epoca, facendo bollire tutti gli ingredienti in acqua. Il minestrone di verdure, quindi, sta alla base della dieta italiana e mediterranea.

Alcuni ingredienti sono stati aggiunti nel corso dei secoli in base alle conquiste fatte dai Romani e dagli Europei, come per esempio le patate e i pomodori che sono arrivati in Italia solo dopo la scoperta delle Americhe nel Cinquecento.

Tra il Seicento e il Settecento i cuochi italiani fecero conoscere il minestrone al di fuori dell’Italia e così anche all’estero oggi il minestrone è conosciuto come un piatto della cucina povera italiana, di tradizione contadina, da mangiare come piatto unico o come primo piatto.

Gli ingredienti odierni sono: 300 gr. di spaghetti spezzettati, 300 gr. di fagioli borlotti già sgranati (vanno bene anche in scatola), 300 gr. di fagiolini, 2 zucchine, 1 patata, 1 cipolla, 1 carota, sedano, 5 pomodorini, sale e olio evo. Peperoncino a piacimento.

Pulisco tutti gli ingredienti sotto abbondante acqua. Pelo la patata, la cipolla, la carota e i pomodorini. Metto i fagioli borlotti in una pentola alta e aggiungo i fagiolini spezzettati, la carota, la patata e la cipolla, il sedano tritato finemente e i pomodorini e le zucchine tagliati a dadini. Copro con acqua tutte le verdure e le lascio cuocere per almeno un’ora a fiamma bassa con la pentola coperta. Quando tutti gli ingredienti saranno ben cotti alzo la fiamma e porto nuovamente a ebollizione. Aggiungo la pasta e lascio cuocere a seconda del tempo di cottura, assicurandomi che non ci sia troppo brodo, laddove ce ne fosse troppo, provvedo a toglierne un po’ e metterlo in una ciotola attraverso l’utilizzo di un mestolo.

A fine cottura servo nei piatti, aggiungendo un filo d’olio evo e a chi lo desidera del peperoncino fresco.

Buon appetito.

