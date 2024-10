Rifiuti a Reggio, Eco Piana: ‘La città è troppo bella per essere sporcata’ – FOTO

L’opera di bonifica di Eco Piana per la rimozione delle discariche abusive a Reggio Calabria continua. La ditta cui è stato, momentaneamente, affidato il servizio dell’igiene urbana oggi è stata al lavoro nella zona di via Eremo Condera, San Giovannello e via Vallone Mariannazzo.

Dopo essersi occupati della periferia nord e di quella sud, gli operatori addetti alla pulizia straordinaria del nostro territorio si sono spostati nella parte collinare della città. Sul profilo Facebook di Eco Piana, intanto, arriva un altro invito rivolto ai reggini:

“Prima e dopo, in queste immagini. Continuiamo a lavorare ogni giorno per rimuovere i rifiuti dalle strade di Reggio. Ma è davvero fondamentale l’aiuto dei cittadini affinché non si creino nuove microdiscariche. Reggio è troppo bella per essere sporcata”.

