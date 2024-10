Legambiente, Calabria in fondo alla classifica per performance ambientali

Ecosistema Urbano 2024: le città del nord Italia primeggiano, Calabria in fondo alla classifica per sostenibilità.

In Italia, le città con le migliori performance ambientali si concentrano al nord, mentre il sud e il centro della Penisola faticano a tenere il passo. La nuova classifica di Ecosistema Urbano 2024, il rapporto di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, analizza i 106 capoluoghi di provincia per performance ambientali. Quest’anno, la Regina green della vivibilità ambientale urbana è Reggio Emilia, che ha conquistato il primo posto, superando Trento e Parma.

Calabria in fondo alla classifica per performance ambientali

Le città calabresi sono tutte in discesa rispetto all’anno precedente: Cosenza si colloca al 13esimo posto, mentre Catanzaro è 99esima, Vibo Valentia 101esima, Crotone 104esima e Reggio Calabria 105esima. In particolare, Catanzaro registra un calo di oltre 30 posizioni per consumi idrici elevati, alte perdite di rete e un consumo di suolo sproporzionato.

“Un elemento di penalizzazione è la mancanza dei dati ARPA regionali sulla qualità dell’aria,” spiega Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria. “Ben 4 dei 5 capoluoghi calabresi sono in fondo alla graduatoria. Le città calabresi sono lontane dall’essere sostenibili e la nostra regione è impreparata alla sfida della transizione ecologica, resa urgente dalla crisi climatica.”

Indicatori ambientali aggiornati: più peso a rete idrica ed estensione pedonale

I 20 indicatori utilizzati da Ecosistema Urbano coprono sei componenti ambientali: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, ed energia. Quest’anno è stato aumentato il peso della dispersione idrica e dell’estensione delle isole pedonali e introdotto un nuovo indicatore per l’uso efficiente del suolo, per monitorare il consumo di risorse territoriali.

Leggi anche “Per città più sostenibili, resilienti e sicure – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – serve un’azione congiunta a livello nazionale e territoriale da parte del Governo, delle Regioni e dei capoluoghi.”

La sostenibilità a due velocità e il Green Deal urbano

La classifica evidenzia come le performance ambientali delle città italiane siano molto diverse: le città del nord dominano la top ten, con l’Emilia Romagna che vanta diverse città nella top ten, mentre le grandi metropoli come Milano e Napoli arrancano. Legambiente propone un Green Deal italiano per le città, con strategie nazionali per affrontare i problemi cronici e la crisi climatica.

Focus sull’overtourism e rigenerazione urbana

Un tema centrale del report è il sovraffollamento turistico o overtourism, che in Italia oscilla tra alto e molto alto. Secondo un’indagine Ipsos, 6 italiani su 10 sono favorevoli a misure di regolamentazione. Legambiente raccomanda un approccio lungimirante e misure incisive per un turismo più sostenibile.

Leggi anche

Il report include inoltre due esempi di rigenerazione urbana a Latina e Ferrara, promossi per stimolare riflessioni sul miglioramento delle città italiane.

Per approfondimenti: www.legambiente.it

Mappa interattiva su Il Sole 24 Ore: https://lab24.ilsole24ore.com/ecosistema-urbano