El Caribe, una serata da sold out: ospiti Andrea Dal Corso e Angelo Famao

Lido El Caribe non lascia…e raddoppia. Sabato 6 luglio una serata che si preannuncia sold-out presso lo stabilimento balneare di Melito Porto Salvo.

Due gli ospiti presenti al Lido El Caribe, Angelo Famao e Andrea Dal Corso. La serata inizierà con l’esibizione di Angelo Famao, nuovo fenomeno social/musicale, evoluzione di cantante neomelodico.

Originario della Sicilia, Famao canta in simil-napoletano e sta spopolando in Calabria. Il seguito fatto di oltre 53mila followers su Instagram e di oltre 27mila sulla pagina Facebook lo inseriscono di fatto nell’Olimpo dei fenomeni social, la sua “Tu si’ a fine do munno” ha spopolato su internet.

Dopo l’esibizione di Famao, serata discoteca con ospite Andrea Dal Corso. ‘Uomo ideale’ il titolo guadagnato dal bellissimo Andrea ‘Andrew‘ Dal Corso nel 2016, fascia conquistata nel concorso Mister Italia. Sin dalla sua prima apparizione a Temptation Island 2018 ha fatto letteralmente impazzire tutte, concorrenti e pubblico femminile compreso.

Pochi mesi dopo ha scelto di corteggiare Teresa Langella a Uomini e Donne: prima il no, poi il cambio di rotta, dato che i due si sono frequentati all’esterno dello studio iniziando una relazione.

Tra i suoi hobby il nuoto, ma la sua prima passione resta il suo lavoro, che svolge con grandissima dedizione. Produce prosecco di Valdobbiadene, eredità di un antico mestiere di famiglia.

Dopo l’evento con doppio ospite di sabato 6 luglio, si ripartirà il giorno dopo con i party domenicali, divenuti oramai un must per reggini e non solo. Tutti sold-out gli eventi di domenica pomeriggio organizzati a El Caribe la scorsa estate, copione che si sta ripetendo in questi primi appuntamenti del 2019.

Uno degli ospiti più importanti della stagione arriverà dalla famosissima serie televisiva ‘Gomorra’. Il 2 agosto infatti al lido El Caribe sarà ospite l’attore campano Salvatore Esposito, ‘Genny Savastano’ nella fortunata serie.