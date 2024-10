Confindustria, eletto nuovo vicepresidente nazionale: le congratulaoni di Callipo

Lo dichiara il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio, che prosegue:

“Le deleghe affidate a Mazzuca sono

particolarmente delicate e importanti: l’economia del mare rappresenta un punto cruciale per lo sviluppo della Calabria e del porto di Gioia Tauro; e le politiche per il Mezzogiorno sono strategiche per quest’area del Paese, che rischia di pagare un prezzo altissimo dalla crisi

economica post Covid-19, come evidenziato recentemente dalla Svimez. A Natale Mazzuca esprimo il più sincero augurio di buon lavoro, unito alla certezza – conclude l’ingegnere Vecchio – che saprà rappresentare nel migliore dei modi gli interessi generali e sani dell’imprenditoria calabrese all’interno della Confindustria nazionale”.