Amministrative, a Cardeto Arfuso rieletta sindaco: “Felice ed emozionata”

Daniela Arfuso ancora sindaco di Cardeto. Il primo cittadino uscente ha visto superato il quorum e dunque proseguirà nel suo mandato per altri 5 anni. Da ricordare come a Cardeto le liste presentate erano inizialmente due: oltre a quella dell’uscente Arfuso in lizza c’era anche Francesco Fortugno. La sua civica però è stata ricusata dalla commissione elettorale e dunque il quorum è rimasto l’unico ostacolo verso la rielezione.

Ai microfoni di CityNow, la soddisfazione del sindaco Arfuso.

“Abbiamo riottenuto la fiducia perchè i cittadini hanno riconosciuto il lavoro di questi 5 anni. Superate avversità, i nostri avversari sono arrivati ieri sera al seggio per cercare di votare scheda bianca o nulla ma non sono riusciti a ostacolarci. Siamo soddisfatti anche per il risultato del Pd, ottimi i consensi raccolti sia a livello regionale che nazionale”, evidenzia Arfuso.

Il primo cittadino prosegue nell’analisi, tracciando anche il percorso del secondo mandato.

“I prossimi 5 anni saranno importanti per raccogliere quanto seminato nel primo mandato, sono orgogliosa di poter continuare a portare la fascia con grande senso delle istituzioni. Difenderò sempre Cardeto da tutto e da tutti. Abbiamo sempre avuto apprezzamento anche da altri partiti come Forza italia e Azione e questo non può che farci piacere. I principali obiettivi del secondo mandato? Completare tutto quello che è stato avviato in tema di viabilità e dissesto. Ci sono tanti milioni di euro in campo, senza dimenticare il monitoraggio del progetto Ssv da 20 milioni di euro e l’obiettivo di far conoscere sempre di più il nostro borgo attraendo quindi turismo a Cardeto”, conclude il sindaco Arfuso.