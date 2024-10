Bianco, elezioni annullate e da rifare: la decisione del Consiglio di Stato

Musica, sport, spettacolo, a Bianco tutto si ferma, inclusa la politica. Il Consiglio di Stato ha infatti annullato le ultime elezioni amministrative, facendo così cadere l’attuale amministrazione comunale che, a breve, sarà sostituita da un commissario prefettizio.

Fine anticipata per il nuovo mandato Canturi

Aldo Canturi non terminerà il suo mandato nel Comune della Locride in provincia di Reggio Calabria. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, andando contro la sentenza del Tar, cui si sono appellati i consiglieri Giovanni Sabbato, Francesco Frigida e Cecilia Altavista di “Voltiamo Pagina”, la compagine politica avversaria di Canturi che, per soli nove voti in meno, non ha visto la vittoria del candidato sindaco Pino Serra.

“Il Consiglio di Stato – Sezione Seconda (Presidente De Francisco – Estensore Ciuffetti) con sentenza n. 5809 del 9.8.2021, accogliendo le tesi difensive svolte dall’avv. Oreste Morcavallo nell’interesse dei Consiglieri di minoranza, ha annullato le elezioni del Comune di Bianco”.

Comunali a Bianco e la disputa all’ultimo voto

Mesi turbolenti per l’amministrazione comunale di Bianco proclamata lo scorso settembre che, negli ultimi mesi del 2020 e per tutto il 2021 ha continuato a vivere sul filo del rasoio. Il clima di malcontento non sorprende affatto dato che Canturi ha vinto con 1242 voti mentre il rivale Serra si è fermato a 1233. Una un percentuale di vantaggio minima (50,18 per cento contro 49,82), che però non è bastata a mettere i bastoni tra le ruote alla minoranza che si è infatti rivolta prima al Tar e poi al Consiglio di Stato.

Secondi i consiglieri di minoranza, i motivi del ricorso sono da ricercarsi nell’annullamento di alcuni voti in danno della lista n. 1 e nell’ammissione al voto assistito di n. 21 elettori.

A darne notizia, nella giornata di ieri, è stato il vicesindaco Pasquale Ceratti: