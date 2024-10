Elezioni europee, il 26 maggio si avvicina. Modalità di voto, liste e candidati calabresi

Domenica 26 maggio è la prossima data da cerchiare in rosso sul calendario delle elezioni. Quel giorno verranno eletti dai cittadini i rappresentanti del Parlamento Europeo.

Saranno 705 europarlamentari per la legislatura 2019-2024. Le urne saranno aperte dalle 7:00 alle 23:00 e possono votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio comune che avranno compiuto 18 anni entro il 26 maggio 2019.

Metodo proporzionale

L’Italia è suddivisa in cinque circoscrizioni elettorali e sono stati assegnati 76 seggi (tre in più rispetto al 2004) ripartiti con metodo proporzionale tra liste concorrenti che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti valido. Il calcolo è fatto su base nazionale e successivamente applicato alla circoscrizione. Il partito che otterrà più o meno il dieci per cento a livello nazionale otterrà il dieci per cento dei seggi in ognuna delle cinque circoscrizioni.

Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni. Considerando però che la Brexit (uscita del Regno Unito dall’Unione Europea) è stata rimandata al 31 ottobre, con molta probabilità alle urne andranno anche i cittadini del Regno Unito. In questo caso i 3 seggi aggiuntivi assegnati all’Italia verranno “congelati”.

Modalità di voto

L’elettore potrà esprimere la propria preferenza semplicemente facendo un segno sul simbolo scelto e potrà esprimere fino a tre preferenze, scrivendo il nome dei candidati negli spazi accanto al simbolo. Nel caso in cui l’elettore esprima più di una preferenza, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza.

Italia divisa in circoscrizioni

L’Italia è stata divisa in cinque circoscrizioni: Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale e Italia insulare. Recandovi al seggio riceverete una scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste siete iscritti:

grigio, per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia) – 20 seggi marrone, per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna) – 15 seggi rosso, per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) -15 seggi arancione, per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) – 18 seggi rosa, per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna) – 8 seggi

Italia Meridionale, le liste presentate

17 sono state le liste presentate all’Ufficio elettorale della Corte d’Appello di Napoli per quanto riguarda la circoscrizione Italia Meridionale. Escluse quella dei “Gilet Arancioni” e del “Popolo delle Partite Iva” che non hanno potuto dimostrare il collegamento con partiti presenti in Parlamento.

15 le liste ammesse – Lega, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Forza Italia, Fratelli D’Italia, Europa Verde, Partito Comunista, Popolari per l’Italia, La Sinistra, Più Europa, Popolo della Famiglia, Casa Pound, Forza Nuova, Partito Animalista e Partito Pirata

I calabresi candidati

Lega: Vincenzo Sofo, Francesca Porpiglia, (assessore del Comune di Villa San Giovanni), Giancarlo Cerrelli, esponente della Lega di Crotone e Emma Staine, già candidata alle politiche nel 2018.

Movimento 5 Stelle: Laura Ferrara, avvocato al foro di Cosenza.

Pd: Franco Iacucci, presidente della Provincia di Cosenza e Lucia Nucera, assessore alle Politiche sociali del Comune di Reggio Calabria.

Forza Italia: Giuseppe Pedà, ex sindaco di Gioia Tauro e Fulvia Caligiuri, già candidata al Senato.

Europa Italia in comune: Sergio Stumpo, Irene Abigail Piccinini, Riccardo Lo Monaco e Ilaria Donatio.

La Sinistra: Luigi Pandolfi, politologo e giornalista.

Fratelli D’Italia: Rosario Achille Aversa, imprenditore lametino.

Europa Verde: 4 candidati su 18 sono calabresi, di cui due di Reggio Calabria, la giornalista Valeria Votano e l’architetto Vincenzo Giordano.