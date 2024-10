Riace, nel comune dell’accoglienza il vincitore è Salvini

Quello che è emerso oggi, all’indomani delle elezioni europee 2019 è un dato lascia riflettere, soprattutto in Calabria, in particolar modo nella provincia di Reggio. Qui a qualche kilometro dalla città vi è un paese conosciuto in tutta Italia per il “modello di accoglienza” di cui il sindaco sospeso Mimmo Lucano si era fatto portavoce.

A Riace, simbolo delle politiche di integrazione, a vincere è la Lega con Matteo Salvini.

Nelle due sezioni del piccolo centro in provincia di Reggio Calabria la Lega ha ottenuto il 30,7%: si tratta di un dato significativo se si considera la contrapposizione in atto tra i salviniani e lo stesso Lucano, che da mesi accusa il leader della Lega e ministro dell’Interno di aver contribuito a cancellare il “Modello Riace” in tema di accoglienza dei migranti.

A Riace la Lega ha superato il Movimento 5 Stelle, attestatosi al 27,4% e il Pd (17,4).

Nel Comune in provincia di Reggio Calabria si è votato anche per il rinnovo del consiglio comunale: Lucano, ancora in regime di divieto di dimora per il suo coinvolgimento nell’inchiesta della procura di Locri per presunte irregolarità nella gestione dei progetti di accoglienza, è candidato al consiglio nella lista guidata da un suo ex assessore. Lo spoglio per le Comunali di Riace inizierà alle ore 14. Lucano è rientrato in paese per la prima volta venerdì scorso per la chiusura della campagna elettorale.

Fonte: Repubblica