Regionali, Nucera: “Regaliamo il biglietto ai calabresi fuorisede che vogliono votare”

"Facciamo tornare i calabresi per partecipare al voto per farli sentire nuovamente figli di questa terra" la proposta di Nucera

Si avvicinano le elezioni regionali in Calabria, previste per domenica 26 gennaio. Giuseppe Nucera, candidato a Governatore con ‘La Calabria che vogliamo’, ha incontrato a Lamezia una delegazione di studenti universitari calabresi.

Ascoltando la rabbia e l’amarezza dei giovani, per la maggior parte decisi a non votare in occasione delle prossime elezioni regionali, l’ex presidente di Confindustria li ha esortati a non farsi abbattere.

“Comprendo il vostro stato d’animo, simile al mio nonostante i tanti anni che ci separano. Se ho deciso di scendere in campo è proprio perchè credo nel valore fondamentale dei giovani, dell’assoluta determinazione con il quale bisogna coinvolgerli ed aiutarli a non lasciare la nostra terra in cerca di fortune altrove. “Sii il cambiamento che vorresti vedere avvenire nel mondo”, diceva Gandhi. Dovrete trasformare la vostra incazzatura in qualcosa di propositivo per la Calabria. Io sono qui per dirvi di andare alle urne, reagire attivamente e non assistere passivi al dramma sociale che stiamo vivendo. Cari calabresi, giovani e non, dovete essere voi i protagonisti del cambiamento e le urne sono il luogo dove potrete farlo”, le parole di Nucera.

L’appello-proposta dell’ideatore di ‘La Calabria che vogliamo’, in vista delle prossime elezioni regionali, è quella di favorire concretamente il rientro dei migliaia di calabresi impegnati nel centro-nord per permettere loro di partecipare al voto.

“Ai politici calabresi dico di tornare in consiglio regionale, sciolto pochi giorni fa, per formalizzare un provvedimento urgente. La Regione Calabria può e deve impegnarsi attivamente per far tornare i migliaia di calabresi domiciliati al centro o al Nord Italia. Difficilmente i nostri giovani, tornati in Calabria per le festività natalizie, spenderanno cifre folli per pagarsi il biglietto e votare il prossimo 26 gennaio. Allora dico: il biglietto per venire in Calabria a votare lo metta a disposizione la Regione attraverso apposite convenzioni con Alitalia, Ferrovie dello Stato e le compagnie di bus. Facciamo tornare i calabresi per partecipare al voto – la proposta di Nucera – per farli sentire nuovamente figli di questa terra. Abbiamo ascoltato sufficienti chiacchiere in questi anni, almeno per una volta sarebbe bello assistere a qualcosa di concreto. Sarebbe un addio dignitoso per la legislatura fallimentare di Oliverio”.