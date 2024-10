Regionali, Nucera: “Tutti presi dalle manovre politiche, e i problemi della Calabria?”

“La Calabria che vogliamo” si avvicina con determinazione e volontà alle prossime elezioni regionali. Giuseppe Nucera, ideatore della piattaforma e candidato a Governatore, si dice amareggiato per il clima che aleggia sopra le nubi della politica calabrese.

‘La Calabria che vogliamo’ è animata da presupposti completamente diversi rispetto a quelli dei partiti tradizionali. Il progetto, appena nato, ha una visione chiara e proiettata nel futuro.

A poche settimane dalle elezioni, ancora non si conoscono i nomi di tutti i candidati alla presidenza della Regione Calabria. L’ex presidente di Confindustria Reggio Calabria non nasconde lo stupore.

“Tutti i calabresi si chiedono quando finirà questa sceneggiata. Bisognerebbe discutere di programmi, temi, idee da mettere in campo per risollevare la Calabria.

Invece si attendono ‘segnali’ da Milano e da Roma, siamo con le orecchie tese ad aspettare le imposizioni che arrivano dall’alto e da lontano. Il futuro della Calabria deve essere deciso dai calabresi, non da personaggi che non hanno alcun interesse (se non di tipo politico) verso la nostra terra. ‘La Calabria che vogliamo’ non aspetta ne è serva di nessuno, andiamo dritti per la nostra strada con la volontà di cambiare le cose”.