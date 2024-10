Elezioni regionali in Calabria, Giuseppe Nucera: ‘Ricostruiamo la nostra terra’

Proposte concrete per far ripartire la nostra terra, per dire che è questa la Calabria che vogliamo.

QUANDO

Venerdì 13 dicembre alle ore 17.00, presso l’Hotel Parco dei Principi di Roccella Ionica, il candidato alla presidenza della Regione Calabria Giuseppe Nucera presenterà il programma di ‘La Calabria che vogliamo’.

Animata da presupposti completamente diversi rispetto a quelli dei partiti tradizionali, il della piattaforma ideata dall’ex presidente di Confindustria Reggio Calabria ha una visione chiara e proiettata nel futuro.

PROGRAMMA

‘La Calabria che vogliamo’ ha messo alla base del proprio programma una serie di punti cardine, pilastri sui quali ricostruire il futuro della nostra regione.

Eccoli nel dettaglio:

ambiente;

burocrazia;

economia (CompraSud);

giovani e lavoro;

infrastrutture;

reputazione;

turismo e agricoltura;

sanità;

porto di Gioia Tauro;

valorizzazione borghi.

Per ognuno di questi temi, idee realizzabili e soluzioni concrete. Basta slogan e promesse: la Calabria che vogliamo punta a cambiare davvero le cose, invertire il senso di marcia che sta portando la nostra terra a tutta velocità verso il baratro.

Giuseppe Nucera, durante il confronto con le forze produttive, sociali e amministratori locali che si terrà presso l’Hotel Parco dei Principi di Roccella Ionica, presenterà nel dettaglio il progetto di ‘La Calabria che vogliamo’ illustrando ai calabresi i punti chiave del programma.