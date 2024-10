Elezioni regionali, Francesco Aiello mantiene la parola: ecco la mia giunta

“Ho una bellissima notizia per voi”. Detto, fatto. Francesco Aiello, candidato per la coalizione civica del Movimento 5 stelle, ha dato seguito a quanto aveva dichiarato in campagna elettorale, e anche ai microfoni di CityNow, rendendo noti alcuni dei nomi che comporranno la sua giunta in caso di vittoria alle consultazioni regionali del prossimo 26 gennaio.

La comunicazione, Aiello, la dà attraverso la sua pagina facebook, esordendo nel suo videomessaggio col dire che non avrà il problema del centrodestra e del centrosinistra che per gli assessori regionali dovranno litigare e “fare i soliti patti del diavolo”. Aiello indica sei nomi che andrebbero ad occupare altrettante caselle nell’esecutivo regionale, che sono più di quelli che aveva annunciato a CityNow, quando parlando della giunta disse: “Sarà un esecutivo ‘politecnico’, composto cioè tanto da politici che da personalità di estrazione più tecnica. Prima della fine della campagna elettorale aggiunse – io darò 4 -5 nomi che faranno parte della mia giunta, e inviterei i miei avversari a fare altrettanto, in modo tale che l’elettore possa sapere la squadra che accompagnerà il governatore eletto”. Invito fino al momento non accolto dagli altri candidati. Di seguito il testo del videomessaggio di Francesco Aiello: