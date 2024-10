Prosegue il tour di Jole Santelli a Reggio: ‘Giovani, da migranti a protagonisti della loro terra’

Jole Santelli continua la sua campagna elettorale a Reggio Calabria. Nella giornata di ieri, martedì 7 gennaio, la Santelli ha incontrato il gruppo giovanile cittadino di Forza Italia e gli associazionisti di Stanza101.

Accompagnata nel suo tour dall’Onorevole Francesco Cannizzaro, la candidata alla guida della Calabria, ha parlato di idee per rilanciare la regione e la nostra provincia. Focus su sanità, infrastrutture, mobilità e giovani. Tematiche fino ad ora dimenticate. Tante le soluzioni proposte dai giovani di Forza Italia che condannano le politiche messe in campo dalla sinistra e che chiedono alla Santelli un forte intervento affinché questi temi diventino prioritari nell’agenda politica regionale, ma sopratutto in quella nazionale.

“Siamo pronti ad essere d’aiuto alla nuova classe dirigente regionale – affermano i giovani di Forza Italia – per sviluppare tutte queste proposte, cercando così di dare il nostro contributo alla Calabria ed alla nostra Reggio”.

Leggi anche

Importanti spunti di riflessione sul futuro della Calabria sono nati anche dall’incontro della Santelli e di Cannizzaro con i gli associazionisti di Stanza101.

“Non un mero incontro elettorale aperto – ha spiegato il presidente Pasquale Morisani – ma un’occasione condivisa e partecipata per far conoscere una Comunità che si spende quotidianamente sul piano culturale e metapolitico nonché sulle battaglie civiche di attenzione al territorio”.

Nel corso dell’incontro anche l’On. Cannizzaro ha rimarcato l’attivismo del cenacolo nella sua costante opera di denuncia in difesa della città e di proposta per possibili soluzioni. Nel dibattito ha trovato spazio anche l’importanza della conoscenza e della corretta gestione dei fondi europei, ribadendo però come il vero termometro dell’azione politica sarà rappresentato dalla capacità di trattenere i figli di questa terra, quei giovani che da “generazione emigrante” dovranno diventare “generazione protagonista” per un futuro possibile pena la desertificazione della Calabria.

“La vera battaglia per il riscatto della Calabria – ha evidenziato la Santelli – inizierà dopo le elezioni quando sarà necessario costruire un percorso con il contributo convinto e consapevole di tutti, anche delle istituzioni culturali”.