Redel Viola, Donati: ‘La ricetta per arrivare fino in fondo? Serenità e altruismo’

Elias Donati, della Redel Viola, commenta la vittoria contro l’Antoniana e guarda con fiducia alla seconda fase del campionato.

La vittoria contro Antoniana e il cammino della squadra

“È stata una partita difficile quella contro Antoniana”, ammette Donati. “Abbiamo avuto delle amnesie difensive, come sta capitando ultimamente, ma poi abbiamo trovato il nostro ritmo e portato a casa la vittoria.”

Donati sottolinea la forza del gruppo: “Siamo un gruppo che sta tenendo botta nonostante le difficoltà. Ci aspettiamo una seconda fase molto combattuta, le altre squadre sono agguerrite. Avellino e Brindisi sono ai vertici della classifica. Sarà un secondo campionato complicato, ma ce la metteremo tutta.”

Gli avversari più attrezzati secondo Donati

Alla domanda su chi sia la squadra più attrezzata dell’altro girone, Donati risponde: “Monopoli e Scandone sono due ottime squadre, ma credo che Monopoli abbia qualcosa in più. Hanno giocatori che hanno militato per tanti anni in campionati superiori. Detto questo, i pronostici non mi piacciono, tutto si deciderà in campo.”

La prossima sfida contro Messina

In vista della prossima partita contro Messina, Donati si concentra sull’aspetto sportivo: “La testa è esclusivamente sulla partita. Sappiamo che ci sarà un pubblico numeroso. Vogliamo che questa vittoria significhi tanto. Sono due punti importanti per la seconda fase.”

Lo stato di forma della Redel Viola

Donati analizza poi lo stato di forma della squadra: “Con 18 vittorie su 19 è inevitabile dire che stiamo bene. La sconfitta contro Piazza Armerina ci ha fatto bene, ci ha riportato con i piedi per terra. Dopo 16 vittorie di fila ci eravamo un po’ rilassati. Ora siamo concentrati su ogni partita.”

Il giocatore della Viola ricorda la vittoria contro Milazzo e la sua stoppata al tabellone: “È stata una rimonta incredibile, che in pochi potevano pronosticare. A Castanea abbiamo rischiato, ma prima o poi la sconfitta doveva arrivare. Ci ha fatto bene, ci ha fortificato.”

La ricetta per arrivare fino in fondo

Donati conclude svelando la ricetta per arrivare fino in fondo: “Secondo me servono serenità e altruismo. Siamo una squadra che ha dimostrato di saper giocare in modo altruista, mettendoci il cuore. Questo è un po’ mancato nelle ultime partite, ma sono sicuro che torneremo quelli di prima.”