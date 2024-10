Elsa Fornero ospite del Dipartimento DiGiES della Mediterranea

Continua la virtuosa collaborazione tra il Dipartimento DiGiES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria diretto dal Prof. Massimiliano Ferrara e l’Associazione New Deal Lab, dopo il successo riscosso dal webinar dello scorso che ha visto ospite il Presidente INPS Prof. Pasquale Tridico.

E’ in programma per giovedì 18 giugno alle ore 17.00 un secondo incontro dal titolo “Quale Welfare per il futuro?”.