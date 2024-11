Reggio, la sfida vinta di Eltò Group: ‘Ogni cliente è un’opera d’arte’

A Reggio Calabria c’è un luogo dove ogni ciocca di capelli racconta una storia di stile, dove il tempo sembra fermarsi per lasciare spazio alla bellezza. Questo luogo è Eltò Group, il salone di parrucchieri che incarna il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Al timone c’è Tony Attinà, classe 1977, un artista della bellezza che ha trasformato l’eredità familiare in un’esperienza di eccellenza, capace di lasciare il segno nella vita di ogni cliente.

Le radici di una passione

La storia di Tony comincia in un piccolo salone nel cuore di Reggio Calabria, dove sua madre, una maestra d’arte dell’hairstyling, accoglieva con cura le sue clienti affezionate.

“Da bambino mi perdevo tra spazzole, carrelli e specchi, osservando mia madre trasformare le persone con un gesto sicuro delle mani,” racconta Tony con un sorriso nostalgico.

La sua passione è nata lì, in quelle mura intrise di storie e bellezza, dove ha imparato che fare il parrucchiere non significa solo tagliare i capelli, ma prendersi cura delle persone.

Con questa consapevolezza, Tony ha iniziato a lavorare al fianco della madre, affinando le sue competenze giorno dopo giorno. Ma la sua sete di conoscenza lo ha spinto a volare più in alto. Appena maggiorenne, si trasferisce a Roma, dove inizia a collaborare con Keune, un brand storico nato nei Paesi Bassi e sinonimo di qualità e ricerca.

“Lì ho capito che i capelli non sono solo una questione estetica, ma di salute: rispettare la fibra capillare è fondamentale,” spiega Tony. Leggi anche

Il ritorno a casa: una rivoluzione per la bellezza

Nel 2000, Tony decide di tornare a Reggio Calabria, portando con sé un bagaglio di competenze ed esperienza. È il momento di rivoluzionare il salone di famiglia, trasformandolo in un centro di eccellenza. Introduce tecniche innovative, tecnologie all’avanguardia e, soprattutto, una nuova visione imprenditoriale. Durante una fiera del settore, il Cosmoprof di Bologna, entra in contatto con Tagliati x il Successo, un brand che gli insegna come combinare arte e imprenditoria. Da questa collaborazione nascono tre saloni sotto l’insegna del franchising: uno storico in via Aschenez, uno in via Vallone Petrara e un altro nel centro commerciale Porto Bolaro.

Oggi, Eltò Group è un’unica grande sede, un luogo dove ogni dettaglio è pensato per far sentire il cliente accolto e coccolato.

“Non è solo un salone, è un’esperienza. Vogliamo che ogni persona che varca la nostra porta si senta speciale,” racconta Tony.

Un team che fa la differenza

Dietro il successo di Eltò Group c’è un’intera squadra. Tony guida il salone insieme ai suoi fratelli, Giuseppe e Tiziano, ognuno con un ruolo ben definito.

“Siamo la forza, la mente e il braccio,” dice Tony. Ma il vero motore del salone sono i 26 collaboratori, tutti professionisti altamente qualificati che condividono la stessa passione per la bellezza.

Grazie alla continua formazione in accademie prestigiose e alla collaborazione con brand come Goldwell, Eltò Group è sempre un passo avanti.

“La formazione non è un costo, ma un investimento,” sottolinea Tony. I programmi offerti da Goldwell, come il percorso “Salon Mastery”, permettono di combinare moda, tecnica e ispirazione, offrendo al cliente un servizio su misura.

La bellezza come abito sartoriale

Per Tony e il suo team, la bellezza non è mai standardizzata. Ogni taglio, colore e trattamento è pensato come un abito sartoriale, cucito addosso al cliente per esaltarne unicità e stile.

“La nostra filosofia è semplice: creare look che raccontino la personalità di chi li indossa,” spiega.

Strumenti brevettati, tecniche avanzate e l’uso di prodotti di alta qualità permettono al salone di offrire risultati impeccabili, sempre rispettando la salute del capello.

Fare impresa a Reggio Calabria: una sfida vinta

Operare in una città come Reggio Calabria non è sempre semplice, ma Tony affronta ogni sfida con determinazione.

“Fare impresa qui richiede coraggio, ma la soddisfazione di vedere un cliente uscire dal salone con il sorriso non ha prezzo,” afferma.

Per il futuro, Tony ha un solo obiettivo: continuare a trasformare la sua passione in eccellenza, portando Eltò Group sempre più in alto.