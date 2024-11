Reggio, Eltò Group: una storia di stile e innovazione tramandata da generazioni

Ci sono storie che nascono con l’amore per un’arte e che si trasformano in vere e proprie missioni. È esattamente così per Eltò Group, salone di parrucchieri a Reggio Calabria, una storia di successo che attraversa due generazioni e unisce la tradizione familiare a una visione moderna e sempre attenta alla qualità.

“Per noi, la bellezza non è solo un servizio, è un’esperienza da vivere e condividere,” spiega Tony Attinà, uno dei titolari.

La storia di Eltò Group: una tradizione familiare di stile e innovazione

Fondato nel 2007, Eltò Group ha radici ben più profonde nella città di Reggio Calabria. Da oltre 40 anni, la famiglia Attinà si dedica all’arte della bellezza. Tutto è iniziato con la madre di Tony, una parrucchiera di talento che ha trasmesso al figlio non solo le tecniche, ma anche la passione per i dettagli e l’attenzione verso i clienti.

“La mamma mi ha insegnato che il nostro lavoro non è solo tagliare capelli, ma far sentire le persone bene con se stesse,” racconta Tony, ricordando le sue prime esperienze in salone.

Oggi, insieme al suo gruppo, Tony prosegue questa tradizione, trasformando Eltò Group in un centro di eccellenza dove ogni cliente è accolto con cura e attenzione.

“Vogliamo che i nostri clienti si sentano parte della nostra famiglia,” aggiunge Giuseppe, evidenziando l’importanza di un ambiente accogliente e professionale.

Una formazione d’élite e collaborazioni con marchi prestigiosi

Con l’obiettivo di portare innovazione e qualità sempre più alte, Tony ha intrapreso un percorso formativo prestigioso che l’ha portato a far parte del rinomato gruppo Tagliati x il Successo e a frequentare le migliori accademie di Pescara, Milano e Catania.

Oggi, la collaborazione con marchi d’eccellenza come Keune e Goldwell permette al salone di proporre tecniche di colorazione e trattamenti sempre all’avanguardia.

“Goldwell ci supporta nella ricerca di soluzioni che rispettano la salute dei capelli, perché ogni cliente merita il meglio”.

Un percorso di bellezza personalizzato per ogni cliente

Eltò Group non si limita alla bellezza esteriore, ma si prende cura della salute del capello, con trattamenti mirati e personalizzati.

“Vogliamo che ogni cliente lasci il nostro salone sentendosi valorizzato e rinnovato,” afferma Tony, “la soddisfazione è vedere il sorriso sul loro volto”.

Per questo, il salone è diventato una destinazione di riferimento per chi cerca un servizio completo, capace di combinare tradizione e innovazione.

Un invito a scoprire l’eccellenza di Eltò Group

Eltò Group non è solo un salone, è un punto di incontro tra arte, esperienza e passione. Per chi desidera vivere un’esperienza di stile che coniuga rispetto per la tradizione e spirito innovativo, Eltò Group è il luogo perfetto. Scopri di più sulla storia di Eltò Group visitando il loro sito web e seguendo la pagina Instagram per rimanere aggiornato sulle ultime tendenze e novità.