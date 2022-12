Emergenza abitativa a Reggio, l'appello di una signora: 'Il Comune non fa niente, siamo dei fantasmi'

Un'anziana signora in protesta: 'E' come se non esistessimo. Siamo senza una lira ma nessuno fa nulla'. Marino: 'Alloggi abbandonati"

Non si arresta il grido di protesta delle famiglie a cui ancora oggi, nonostante le promesse fatte dall’amministrazione comunale, viene negato il diritto all’alloggio, nonostante siano state vinte le graduatorie.

Scendono nuovamente in piazza a Reggio Calabria, dopo un mese dalla pubblicazione della delibera di Giunta regionale (21 novembre 2022) che autorizzava il Comune alle assegnazioni degli alloggi per i vincitori della graduatoria di emergenza abitativa, decine di cittadini reggini in difficoltà

“Il Comune continua a non assegnare i 18 alloggi che aveva dichiarato disponibili all’assegnazione con la Delibera di Giunta comunale di luglio 2022 – dichiara Giacomo Marino di Mondo di Mondi e Osservatorio sul disagio abitativo – Chiediamo al sindaco i motivi della mancata assegnazione e chiediamo che le assegnazioni avvengano già da domani. Il Comune non rispetta e non applica la legge. Gli alloggi al contrario sono abbandonati e vengono occupati da chi non ne ha diritto traendone un profitto illecito”.

Presente alla manifestazione di protesta anche Rosalba Marotta del CSOA Angelina Cartella di Gallico.

“La situazione è particolarmente grave. Secondo le delibere approvate dal Comune e dalla Regione, risultano 18 alloggi da assegnare alle famiglie reggine e 39 alloggi da ristrutturare – spiega Marotta – La situazione è incredibile e nessuno fa nulla”.

Infine l’appello di un’anziana signora in difficoltà: