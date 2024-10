Covid in Calabria, peggiorano le condizioni di una signora ma mancano posti per ricovero

Il segretario–questore dell’Assemblea regionale, Graziano Di Natale, ha reso pubblica una clamorosa denuncia utile a testimoniare quella che è l’emergenza Covid attualmente in atto.

“Stamattina sono stato contattato da una cittadina paolana, in lacrime. È risultata essere, purtroppo, positiva al Coronavirus, così come la mamma e il papà. Un suo familiare, precisamente la zia, positiva, attualmente è allettata e le sue condizioni di salute sono peggiorate ma, nonostante sarebbe necessario ricorrere alle cure ospedaliere, da ieri non si trovano posti letto per ricoverarla”.