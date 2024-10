Covid-19, se l’emergenza arrivasse al Sud? La7 visita gli ospedali della Calabria – VIDEO

L'inviato di Piazzapulita visita gli ospedali calabresi per capire quale futuro potrebbe avere la regione in caso di diffusione del contagio

Cosa succederebbe se arrivasse il virus al sud? Massimiliano Andreetta di Piazzapulita, il programma di La7 è andato a scoprire la risposta all’interno degli ospedali calabresi.

Mancano medici, mancano infermieri, gli ospedali sono fatiscenti. E a Cetraro, in provincia di Cosenza, ci sono solo 6 posti letto in rianimazione, di cui 5 funzionanti. Nell’ospedale di Locri, un medico lamenta addirittura la mancanza di mascherine con il filtro: “qui siamo abbandonati da tutti”.

“Se dovesse arrivare un paziente qui dentro, qui chiudiamo l’ospedale”, dicono.

Quella che si svela agli occhi dell’italiani è una verità drammatica sulla sanità in Calabria. Una situazione che per noi rispecchia, ormai, la ‘normalità’ e che, in questo momento di emergenza epidemiologica diventa ancora più grave.

Per vedere il servizio completo, CLICCA QUI.