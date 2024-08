Emergenza rifiuti a Reggio, Ripepi in Commisione Controllo: 'Grave l'assenza di Brunetti'

"Comunicazione arrivata mezz'ora dopo la convocazione. E oggi convocata in fretta la Commissione Ambiente per parlare dello stesso argomento..." così Ripepi

Il problema dei rifiuti a Reggio Calabria torna ad animare il dibattito politico a causa di disservizi e conseguenti cumuli e discariche abusive che stanno spuntando un po’ ovunque in città. Nell’occhio del ciclone la nuova società concessionaria Ecologia Oggi, già oggetto di critica da parte del vicesindaco di Reggio Calabria e delegato all’Ambiente Paolo Brunetti.

Stamattina, alle 8 in prima convocazione ed alle 9 in seconda, una riunione della Commissione Controllo e Garanzia riguardante la questione della gestione dei rifiuti nella nostra Città. La riunione prevedeva la presenza dell’Assessore Paolo Brunetti e del Dirigente Ing. Rechichi.

Dopo l’appello di rito, il presidente della Commissione Controllo e Garanzia Massimo Ripepi inizia così il suo intervento:

“Paolo Brunetti alle 08:35 manda la seguente mail: ‘La presente mail per comunicare che a causa di imprevisti di carattere personale non potrò partecipare alla seduta prevista per oggi. Scusandomi per il breve preavviso rimango a disposizione partecipare già dalla prossima seduta. Resto in attesa di vostre domande’”.

Prosegue nel suo intervento il presidente di Commissione Ripepi:

“Premetto che io ho scritto anche privatamente in questi giorni a Paolo Brunetti, e non mi mai risposto. Mi dispiace che qualche minuto dopo la convocazione arriva una comunicazione di questo tipo su un ordine del giorno così importante. Che mi dicono – in non avevo letto – sarà replicato nella Commissione Ambiente alle ore 14. Quindi non so se avete compreso bene: probabilmente Paolo è impegnato veramente, ma comunque è molto strano che ieri alle 17 viene convocata una Commissione ambiente per parlare dello stesso argomento. Ovviamente con un taglio diverso, perché è chiaro che il taglio qua e più di controllo di atti amministrativi”.

Spiega Ripepi:

“Subito dopo la convocazione di due giorni fa, l’Ing Rechichi mia aveva scritto di essere in ferie e che sarebbe stato sostituito dal dottor Bonocore. Capite bene che questa cosa è assolutamente fuori binario, è una cosa che non sta né in cielo né in terra: non è possibile che si convochi una seduta del genere, con un preavviso alla stampa e ai cittadini su un tema importantissimo, e che si “liquidi” una Commissione con un’email fatta 35 minuti dopo la convocazione. Con una Commissione convocata in fretta e furia di pomeriggio con lo stesso ordine del giorno per le ore 14″.

Conclude Ripepi: