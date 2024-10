All’Emily’s è già estate, tutto pronto per l’apertura

L'Emily's The Summer Place, uno fra i lidi più belli dell'intera provincia, apre le sue porte ai reggini in anticipo rispetto alla stagione estiva

“Vallo a spiegare il mare a chi non c’è nato. Vallo a spiegare che per noi, gente di mare, il solo guardarlo è già tutto”.

Se c’è qualcosa che accomuna tutti i reggini è probabilmente lui: il mare. Quell’elemento indissolubilmente legato al nostro territorio, parte integrante della nostra identità. Quello che ci manca immensamente durante il periodo invernale e che non vediamo l’ora di riabbracciare d’estate.

Le giornate si allungano, i cittadini tornano a passeggiare per le vie del centro e in via marina procedono speditamente i lavori di costruzione dei lidi che tanto amiamo. A sbalordire giovani e meno giovani è l’Emily’s che, per il 2019, apre le sue porte in anticipo rispetto alla stagione estiva.

Uno fra i lidi più belli dell’intera provincia reggina è infatti pronto ad accogliere quanti vorranno godere dei suoi servizi. Si parte questa sera con un evento di ‘riscaldamento’: Warm up. Una serata disco per ricordare a tutti i pregi del “Summer Place“.

1° MAGGIO

L’imperdibile appuntamento con l’Emily’s è però quello del 1° maggio. Nel giorno in cui si celebra la Festa dei Lavoratori, il lido di Reggio Calabria organizza la sua vera riapertura! Per l’occasione lo stabilimento ha pensato di offrire ai suoi avventori la possibilità di consumare un aperitivo da sogno proprio in riva al mare. Protagonisti anche tantissimi nuovi cocktail tutti da provare.

Con la sua struttura innovativa ed i suoi servizi esclusivi l’Emily’s, anche quest’anno, promette ai suoi avventori una stagione senza precedenti, ricca di eventi!