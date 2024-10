Emma Marrone torna a Reggio Calabria con il nuovo tour

L’attesa per i fan di Emma Marrone è terminata. Dopo che nelle scorse settimane la cantante salentina aveva accennato ad un imminente annuncio delle date, soltanto nelle scorse ore queste sono state rivelate, anche se si è trattato soltanto dei giorni in cui andranno in scena gli spettacoli, senza indicare le città in cui questi si svolgeranno.

Città che invece sono state svelate stamattina 15 luglio sui canali social dell’artista, insieme ai dettagli sulla vendita dei biglietti. Si comincia dunque il 15 febbraio, al Palaflorio di Bari, e si termina il primo marzo al Palalottomatica di Roma. Un tour molto intenso, con 9 date in appena due settimane, anche se non è escluso che possano essere annunciati altri concerti.

Dopo la tappa barese Emma proseguirà per Reggio Calabria ed Eboli, per poi risalire la penisola ed esibirsi al nord nel tappe di Livorno, Ancona, Bologna, Milano e Montichiari. L’ultima tappa del tour, come annunciato, sarà al Palalottomatica di Roma il prossimo primo marzo 2018. I biglietti, invece, saranno disponibili in prevendita dalle ore 11 di domani, 16 luglio, sul sito di TicketOne, tramite call center e nei punti vendita autorizzati.

Tutte le date del tour

15 febbraio Pala Florio di Bari,

16 Pala Calafiore di Reggio Calabria,

18 Pala Sele di Eboli,

20 Modigliani Forum di Livorno,

22 Pala Prometeo di Ancona,

23 Unipol Arena di Bologna,

26 Mediolanum Forum di Assago (Milano),

27 Pala George di Montichiari (Brescia),

1° marzo Pala Lottomatica di Roma