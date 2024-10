Entra nel vivo la Settimana Europea della Mobilità anche a Reggio Calabria

La mobilità sostenibile è al centro di eventi, manifestazioni e iniziative in calendario per l’edizione 2018 della Mobility week, organizzata in città dallo Europe Direct di Reggio Calabria – Assessorato alle Politiche Europee, con il supporto di Atam Spa.

Con lo slogan “Cambia e vai” si invitano i cittadini a sperimentare misure di trasporto alternative all’automobile, adottando soluzioni migliori in termini di risparmio di tempo e di denaro negli spostamenti lavorativi e ricreativi urbani.

Tutto ciò a vantaggio della qualità della vita, che interviene sulla quotidianità, sui comportamenti sociali.

Protagonista della settimana è anche il Pon Metro, il programma operativo nazionale dei fondi strutturali europei che accompagna il percorso di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile della Città di Reggio Calabria e delle altre città metropolitane coinvolte nella programmazione 2014-2020.

Tra le iniziative

Sabato 22 settembre la giornata senza auto sarà celebrata con una biciclettata urbana che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del patrimonio culturale della città, in collaborazione con l’Assessorato alla Valorizzazione del Comune di Reggio Calabria, con partenza dal Museo Archeologico della Magna Grecia alle ore 9:30 e arrivo previsto a Piazza Italia alle ore 11:30.

L’itinerario si snoderà lungo le vie del centro storico, con soste intermedie presso le Mura Greche, le Terme Romane, il Duomo, il Castello Aragonese e la Pinacoteca Civica.

I cittadini che prenderanno parte all’evento in veste di ciclisti potranno indossare le magliette gialle e blu Pon Metro, inviate per l’occasione dall’Agenzia della Coesione Territoriale attuatrice del programma.

Venerdì 21 settembre alle ore 17,30 presso l’Urban Center di via Tommaso Campanella 35, si riunirà il Tavolo di discussione sul tema “Reggio Calabria verso la multimodalità” su iniziativa di Giuseppe Marino, Assessore alla Pianificazione sostenibile del territorio, promotore delle azioni comunali in tema di mobilità e trasporti, affiancato da rappresentanti del mondo politico e accademico locale.

Tra i progetti che saranno presentati dinanzi al sindaco Giuseppe Falcomatà, l’avanzamento del progetto targato pon metro “Percorso pedonale protetto e pista ciclabile Waterfront – Pineta Zerbi, che costituisce un importante tratto per la realizzazione di una Rete Ciclabile Portante della Città.

Il progetto si concentra nella realizzazione di una pista pedonale e ciclabile di congiunzione fra il lungomare nord di Reggio Calabria ed il porto. Un’azione di riqualificazione complessiva di un’intera area molto importante per il rafforzamento della rete di mobilità sostenibile.

Una passeggiata panoramica, articolata su due livelli e strutturata con percorsi pedonali, semi-carrabili e ciclabili, contribuirà a implementare la fruizione degli spazi e il circuito turistico dell’area concepita come un “giardino lineare integrato”.

Una pista, con un lato in porfido e uno in ciottolato, sarà dedicata a pedoni e ciclisti, mentre un percorso LOGES (Linea di Orientamento Guida E Sicurezza) con superfici in rilievo, create appositamente per essere percepite sotto i piedi, accompagnerà non vedenti e ipovedenti dall’attracco dell’aliscafo alla stazione Lido.

Una volta ultimato, la città di Reggio Calabria acquisterà un itinerario pedonale e ciclabile, sicuro e facilmente riconoscibile, all’interno di un’area che ospiterà un sistema di connessioni urbane ed extraurbane per incoraggiare la mobilità lenta e l’uso del trasporto pubblico.

Fra le azioni finalizzate alla promozione della mobilità ciclabile connesse a questo intervento è previsto anche un sistema e-Bike sharing, un servizio di noleggio biciclette a pedalata assistita automatizzato, che offre la possibilità di spostamenti agevoli e rapidi in città, nei percorsi casa-scuola- lavoro, attraverso l’uso condiviso della bici.