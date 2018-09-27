Si è svolta la conferenza stampa di presentazione della quarantaseiesima edizione del Trofeo Sant’Ambrogio presso la Sala Riunioni del Pianeta Viola. La storica kermesse reggina si svolgerà presso il PalaBotteghelle.

Presenti l’onorevole Giovanni Nucera, delegato allo Sport, della Regione Calabria, che orgogliosamente ha dichiarato di essere vicino al Trofeo con un supporto importante. Cesare Sant’Ambrogio, emozionato per l’occasione, ha spiegato come sono davvero innumerevoli i sacrifici non solo economici per portare avanti questa magnifica manifestazione sportiva. Aurelio Coppolino, amministratore delegato della Viola Reggio Calabria ha illustrato insieme al programma anche la ricca operazione perché i tifosi si riconoscano sempre di più nei colori neroarancio, verrà infatti omaggiato l’ingresso al PalaBotteghelle a chi ha l’abbonamento 2018/2019 della Viola Reggio Calabria.

Il programma delle partite al PalaBotteghelle

Insieme alla gara tra le leggende della Viola (in campo sabato sera) ci sarà la sfida tra Viola e Fortitudo Agrigento, venerdì 28 settembre alle ore 19, due sfide di Serie A2 al sabato 29 settembre, Orlandina contro Trapani alle ore 18 e Scafati- Agrigento alle ore 20.30. La giornata finale, invece, vedrà in scena la finale per il terzo e quarto posto alle ore 16.30, la finale per il primo posto alle ore 18.30 ed il derby di Calabria tra Viola e Catanzaro alle ore 20.30.

Dunque si inizia a gustare finalmente basket a Reggio Calabria, dopo mesi di tormentate vicende extra-sportive, con l’augurio che anche i nodi Pianeta Viola e PalaCalafiore si possano sbloccare, a tal proposito Aurelio Coppolino ha annunciato un incontro chiarificatore per domani 28 settembre proprio con il Sindaco della città di Reggio Calabria.