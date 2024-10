Basket – Reggio Calabria riabbraccia coach Marco Calvani

E’ tutto pronto per la quarantaseiesima edizione del Trofeo Sant’Ambrogio.

La storica kèrmesse reggina sarà presentata presso la Sala Riunioni del Pianeta Viola giovedì 27 settembre 2018 alle ore 11.

In campo, accanto alla gara tra le leggende della Viola (in campo sabato sera) ci sarà la sfida tra Viola e Fortitudo Agrigento, venerdì 28 settembre alle ore 19, due sfide di Serie A2 al sabato 29 settembre, Orlandina contro Trapani alle ore 18 e Scafati- Agrigento alle ore 20.30.

La giornata finale, invece, vedrà in scena la finale per il terzo e quarto posto alle ore 16.30, la finale per il primo posto alle ore 18.30 ed il derby di Calabria tra Viola e Catanzaro alle ore 20.30.

La location dell’evento sarà il PalaBotteghelle di Reggio Calabria.

Al PalaCalafiore,invece, si terrà un importante corso di aggiornamento per allenatori seguendo i dettami del Cna Calabrese e del responsabile Danilo Chiarella.

Domenica 30 settembre 2018 si terrà un clinic aggiornamento obbligatorio per allenatori e preparatori fisici.

Appuntamento alle ore 9 per riabbracciare il tecnico Marco Calvani, allenatore che ha lasciato un ottimo ricordo di se in riva allo stretto guidando la compagine della Viola ad un clamoroso terzo posto in campionato.

Accanto al Coach, opererà il vice-allenatore della passata stagione, anche lui in forza alla compagine campana Sergio Luise ed il Coach Salvatore Malafronte.

L’argomento sarà l’organizzazione di un sistema difensivo.