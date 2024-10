“Estate Reggina 2019”, avviso per le manifestazioni di interesse

Il Comune di Reggio Calabria, con il presente avviso, intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte soggetti (persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private) in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. per contrarre con la Pubblica Amministrazione, che vogliano proporre proprie iniziative nel campo della cultura, dello spettacolo, dello sport e delle politiche giovanili da inserire nel Programma di eventi denominato “Estate Reggina 2018”.

– Potranno essere proposte iniziative afferenti ad una o più delle seguenti aree d’attività: Musica, Teatro, Danza, Cinema, Arte e Cultura, Animazione, Promozione del territorio, Sport, Spettacoli;



Le domande di partecipazione al presente avviso, complete della documentazione richiesta, dovranno essere compilate secondo i modelli allegati (Modello A e Modello B) e dovranno pervenire, tramite P.E.C. all’indirizzo

turismo@pec.reggiocal.it

– ,oppure recapitate presso il Servizio promozione della Città e Sviluppo del Turismo del Settore “Urbanistica Cultura Turismo” del Comune di Reggio Calabria, Palazzo Cedir Torre I – terzo piano, Via S. Anna II Tronco, 89129 Reggio Calabria, entro e non oltre il giorno 20 maggio 2019 , alle ore 13.00.

CLICCA QUI per la documentazione relativa all’Avviso.