Estate Reggina 2020, spettacolo teatrale a piazza Castello

Questa sera, martedì 4 agosto, a Reggio Calabria, alle 21.00, a Piazza Castello, in scena Antonio Salines in Cattivi e cattivissimi nel teatro Shakespeariano di Luigi Lunari.

L’evento rientra nell’ambito dell’Estate Reggina, promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Lo spettacolo, diretto da Antonio Salines, vede i personaggi di Shakespeare i protagonisti “cattivi e cattivissimi” che prenderanno vita in scena. I cattivi in Shakespeare: non solo quelli classici, quali il deforme e sanguinario Riccardo III, il traditore Macbeth e la sua consorte o Enrico V ma anche i cattivi oltre ogni limite come il malvagio Aron del Tito Andronico, e quelli che si rivelano nefasti per parenti ed amici, quale ad esempio Amleto che con la sua onesta passione causa la morte di tutti coloro che lo attorniano.